Москва, , 10:05 — REGNUM Новых законодательных ограничений на фоне роста заболеваемости COVID-19 вводить не планируется. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, ситуация с волной штамма «Омикрон» является достаточно управляемой.

Ранее Совет Думы принял решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Сегодня, 19 января, в Госдуме состоится круглый стол, где депутаты, представители ВОЗ, Минздрава и Роспотребнадзора обсудят ситуацию с волной «Омикрона». Мероприятие пройдет в закрытом для СМИ режиме.

Вместе с тем, по словам члена комитета Госдумы по охране здоровья Тамары Фроловой («Единая Россия»), государство всесторонне готовится к новой волне заболеваемости на фоне распространения нового штамма.

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