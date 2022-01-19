Нижний Новгород, , 18:24 — REGNUM Жителей Нижегородской области, вакцинированных от коронавируса более полугода назад, будут отправлять на карантин. Об этом заявила главного санитарного врача по региону Наталья Садыкова на брифинге сегодня, 19 января.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам представителя Роспотребнадзора, изолировать планируется не всех получивших вакцину нижегородцев, а только тех, кто привился более полугода назад и недавно контактировал с больными COVID-19.

При этом она подчеркнула, что ревакцинацию бустерной вакциной от коронавирусной инфекции необходимо делать каждые шесть месяцев, даже несмотря на то, что сертификат о полученной прививке действует в течение года.

Также Садыкова сообщила, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в регионе могут вновь ввести некоторые ограничения. В частности возобновить пропуск клиентов в кафе и рестораны только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию.