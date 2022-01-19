Иркутск, , 07:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 19 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7397 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 163 054 (+445 за сутки).

Госпитализированы 1849 (-50 за сутки).

В то же время излечились 151 547 пациентов (+211 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 598 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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