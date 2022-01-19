Элиста, , 11:15 — REGNUM В Калмыкии из-за прогнозируемого наплыва обращений в связи с распространением коронавируса решено усилить работу кол-центров. Об этом шла речь на заседании регионального оперштаба, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Диспетчер Voronezh-city.ru

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«Обращения об оказании медпомощи, ПЦР-тестировании и вызове врача на дом переадресовываются в поликлиники и больницы Элисты и районов республики. Мы готовы увеличить диспетчерские линии. За 2021 год по номеру 122 было отработано 37 тыс. звонков. С 1 января уже поступило 1013 вызовов», — проинформировал министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев.

Возможность организации в ближайшее время работы 20 диспетчерских линий рассматривается в городской поликлинике Элисты. Дополнительно введено четыре телефонных номера в республиканском детском медицинском центре имени Манджиевой.