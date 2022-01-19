Нижний Новгород, , 11:11 — REGNUM Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова ответила на волнующих многих родителей вопрос об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что прививки несовершеннолетним от COVID-19 будет проводиться только с согласия законных представителей.

Вакцинация (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

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«Позиция сейчас такова, что никакой принудительной вакцинации не планируется. Это все будет только с согласия законных представителей», — подчеркнула в беседе с журналистами Львова-Белова во время рабочей поездки в Нижний Новгород.

Она добавила, что в аппарат детского омбудсмена поступает много обращений от родителей, встревоженных проводимыми в школах опросами о том, готовы ли они сделать прививку своим детям. Омбудсмен пояснила, что опросы родителей проводятся с целью «стратегического планирования», для того, чтобы понимать примерное необходимое количество доз вакцины.

Уполномоченный отметила, что можно рассказывать родителям о тех последствиях, которые могут быть у непривитых от коронавируса, но нужно оставить людям право выбора.

«Ни о какой принудительной вакцинации речи не идёт», — подчеркнула она.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Минздрав включил вакцинацию подростков от COVID-19 в календарь прививок по эпидпоказаниям, но сделал оговорку о её добровольности.

В свою очередь лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал от Минздрава РФ дать чёткие разъяснения по вопросу вакцинации подростков «во избежание перегибов и протестов на местах, тем более что профильный приказ ведомства не исключает двойных трактовок». Он подчеркнул, что вакцинация детей от коронавируса должна быть добровольной, отказ от нее не должен приводить к ограничению прав.