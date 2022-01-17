Улан-Удэ, , 10:08 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Бурятии продолжает ухудшаться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано сразу восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Все скончавшиеся, как отмечается, были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2536.

По данным на 17 января, в ковидных стационарах республики лечатся 803 пациента, 115 из которых находятся в реанимации. 58 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё 1632 человека.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1015 коек: занято — 803, свободно — 212 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,1%», — отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике ожидают быстрого роста заболеваемости в связи с выявлением первых случаев заражения штаммом «Омикрон».

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