Салехард, , 19:16 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом, 10 из них зафиксировано у вахтовых работников. Об этом 17 января сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 128 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 196 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 17 января подтвердили 62 995 случаев заражения коронавирусом, вылечился 59 167 человек, скончался 971 ямалец (один человек за сутки).

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