Ульяновск, , 08:41 — REGNUM В Ульяновской области из-за роста заболеваемости ковидом среди граждан пожилого возраста вводится обязательная вакцинация для данной категории граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам проведения «Часа здравоохранения».

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Власти отмечают, что постановлением главного санитарного врача Ульяновской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для людей 60 лет и старше. Исключение составят переболевшие ковидом (не более полугода назад) и имеющие медицинские противопоказания для прививки.

Согласно документу, до 7 февраля должно быть организовано введение первого компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, до 7 марта — второго компонента.

В управлении Роспотребнадзора ссылаются на рост числа заболевших среди людей старше 60 лет: в январе по сравнению с декабрём доля пожилых среди заразившихся коронавирусом выросла с 37% до 60%.

Напомним, что в Ульяновской области сделано 1 657 384 лабораторных исследований на коронавирус. В результате с начала пандемии подтверждено 122 224 случая заражения, выздоровели 115 789 жителей, скончался 3961 ковидный больной.

Как сообщало ИА REGNUM, на 14 января в Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали 633 500 жителей, в том числе завершили вакцинацию (укололись двумя компонентами) 609 759 человек. Коллективный иммунитет составил 69,5%.

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