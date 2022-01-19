Элиста, , 08:34 — REGNUM В Калмыкии подтверждено 24 случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Такие данные привёл главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, девять носителей штамма — жители Элисты, остальные проживают в муниципальных районах. Среди заразившихся детей нет. Коронавирус протекает у пациентов в легкой форме, все они получают амбулаторное лечение.

Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора обратил внимание на то, что заразились носители штамма «Омикрон», вероятнее всего, в период новогодних праздников. Число подтверждённых случаев заражения постоянно меняется в связи с вновь поступающими данными из лабораторий.

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