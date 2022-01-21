Владивосток, , 08:40 — REGNUM В Приморье план по законченной вакцинации от коронавируса выполнен на 61,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Роспотребнадзоре.

Прививка Pediatriya.info

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Общее количество вакцинированных — 939 864 человека. Доля заболевших после полного курса вакцинации составляет 0,21%, что является низким процентом среди привитых (не более 2,5%).

«Показатели охвата вакцинацией против коронавирусной инфекции в Приморье не позволяют сформировать коллективный иммунитет», — добавили специалисты.

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Как сообщало ИА REGNUM, житель Хабаровска, у которого выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон», в последнее время город не покидал.