Москва, , 14:30 — REGNUM Проведение Российского инвестиционного форума перенесено на более поздний срок. Об этом 18 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией он отметил, что из-за появления штамма «Омикрон» нужно быть готовыми к любому развитию событий, а главам регионов необходимо работать на местах, и вместе с населением оперативно принимать решения.

«В этой связи правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернёмся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится. А сейчас руководителям субъектов РФ важно активизировать работу», — сказал Мишустин.

Глава правительства пояснил, что этоо касается организации деятельности медицинских учреждений, службы скорой помощи и горячих телефонных линий.