Магадан, , 09:40 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» уже почти стучится в дверь Магаданской области — заявил главный врач областной больницы Сергей Тимофеев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По прогнозам, на которые мы ориентируемся, после прихода штамма на Колыму в течение четырех — максимум шести недель развитие заболевания будет отмечено у 10% жителей области. Это почти 14 тыс. человек. Для сравнения, за непростой 2021 год у нас заболело порядка 8 тыс. То есть, ожидается взрывная заболеваемость. «Омикрон» берет масштабом», — цитирует Сергея Тимофеева пресс-службе областной больницы.

В Магадане на постоянной основе действуют два инфекционных госпиталя. Один из них относится к Магаданской областной больнице. В нем развернуты 90 коек, пока занята только половина. Но прихода «Омикрона» медики ждут в конце января — начале февраля. Готовятся дополнительные площади.

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Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Хабаровского края готовится к всплеску заражений коронавирусом, в частности, в детской среде.