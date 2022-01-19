Элиста, , 12:32 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 19 января.

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрирован 761 случай смерти среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что в связи с ухудшением эпидемической обстановки в Калмыкии режим ковид-ограничений продлён до конца марта 2022 года. В настоящее время эпидемиологи прорабатывают возможные сценарии развития событий в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон».

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