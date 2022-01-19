Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Детские поликлиники Санкт-Петербурга готовят к проведению добровольной вакцинации подростков от 12 до 17 лет от коронавирусной инфекции. Об этом 19 января сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пункт вакцинации от COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

В течение ближайших двух недель в городе ожидают поступления первой партии вакцины для несовершеннолетних «Спутник М». Она будет распределена по детским поликлиникам.

«В ближайшие недели у нас появятся «Спутник М», все детские поликлиники готовятся к вакцинации. Подход будет такой же, как ко взрослым», — пояснил чиновник, указав, что приказа Минздрава РФ об установлении порядка вакцинации пока еще нет.

В свою очередь глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто указал, что дети чаще всего становятся переносчиками заболевания.

Отметим, в отличии от предыдущих штаммов «Омикроном» болеют дети, в том числе совсем маленькие. Накануне в клинику педиатрического университета был госпитализирован четырехлетний ребенок с поражением 20% легочных тканей. Как уточнил ИА REGNUM Олег Эргашев, сейчас он находится в больнице в отделении реанимации, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Читайте также: В Петербурге госпитализировали с ковидом четырехмесячного малыша

Кроме того вице-губернатор указал, что невакцинированных подростков не будут отстранять от учебы или запрещать им посещать общественные места. Вместе с тем он обратился к родителям детей с просьбой ответственно и серьезно подойти к вопросу вакцинации.

Читайте ранее в этом сюжете: Смертность от ковида в Петербурге среди привитых в 66 раз меньше — Смольный