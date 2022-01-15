Кызыл, , 10:51 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. 17 из них зарегистрировано в столице республики Кызыле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского, Бай-Тайгинского и Пий-Хемского районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 177.

Занятость коечного фонда в ковидных стационарах республики, по данным на 15 января, составила около 73%.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 124 больных, в том числе с лабораторно-подтверждённым диагнозом — 113, детей — 15, беременных — 12. К аппарату ИВЛ подключено 3 больных. В тяжёлом состоянии 26 человек», — отметили в минздраве.