Саранск, , 14:03 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 20 января выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 622 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в республике выписаны 120 человек, всего с начала пандемии выздоровели 37 449 жителей Мордовии. 1101 человек скончался от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четверо жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3072 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 19 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 584 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3071 жителя республики.