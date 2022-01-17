Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM В Ленобласти за выходные доля вакцинированных от коронавируса жителей достигла 74,22% от числа взрослых жителей, подлежащих вакцинации, из расчета плановой иммунизации 80% взрослого населения. Об этом 14 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

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С начала массовой вакцинации в Ленинградскую область поставлено 1 367 916 комплектов вакцин. На утро 17 января первично привито 973 522 человека (77,85% от плана), а полностью привиты 928 105 человек (74,22%). Еще 116 795 человек (9,34%) прошли ревакцинацию.

«В предыдущие сутки привито 827 человек, в том числе 245 человек закончили вакцинацию», — отметили в комздраве.

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