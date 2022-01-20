Чебоксары, 20 января 2022, 11:15 — REGNUM Состояние первого пациента в Чувашии, у которого официально подтверждено заражение «Омикроном», оценивается как средней степени тяжести. При этом он был вакцинирован от ковида, но на момент заболевания иммунитет ещё не сформировался. Об этом говорится в сюжете НТРК «Чувашия».
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Главный терапевт министерства здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова сообщила журналистам, что первый пациент (1954 года рождения) со штаммом «Омикрон» не выезжал за пределы республики.
В сюжете отмечается, что пациент был вакцинирован от ковида, но после прививки прошло менее 21 дня, поэтому иммунитет ещё не сформировался.
В настоящее время пациент с «Омикроном» изолирован в специальный бокс, на карантине находятся члены его семьи.
Напомним, что первым в республике о выявлении случая заражения штаммом «Омикрон» заявил глава Чувашии Олег Николаев, высказав также предположение, что вирус «будет поражать людей от 20 до 30 лет». В случае резкого распространения инфекции в регионе могут развернуть ещё 2 тыс. коек.
Ранее врач-реаниматолог Михаил Чуйко, заразившийся штаммом коронавируса «Омикрон», рассказал, что у вируса сократился инкубационный период, кашель стал проявляться у пациентов реже, а насморк — чаще.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 47 605 случаев заражения коронавирусом, вылечились 41 297 человек (86,75%), умерли 4153 пациентов.
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