Чебоксары, , 11:15 — REGNUM Состояние первого пациента в Чувашии, у которого официально подтверждено заражение «Омикроном», оценивается как средней степени тяжести. При этом он был вакцинирован от ковида, но на момент заболевания иммунитет ещё не сформировался. Об этом говорится в сюжете НТРК «Чувашия».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Главный терапевт министерства здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова сообщила журналистам, что первый пациент (1954 года рождения) со штаммом «Омикрон» не выезжал за пределы республики.

«Это говорит о том, что всё-таки на территории есть завозные случаи «Омикрона». Сейчас он чувствует себя удовлетворительно, заболевание протекает в средней степени тяжести, осложнений нет», — прокомментировала Лидия Тарасова.

В сюжете отмечается, что пациент был вакцинирован от ковида, но после прививки прошло менее 21 дня, поэтому иммунитет ещё не сформировался.

В настоящее время пациент с «Омикроном» изолирован в специальный бокс, на карантине находятся члены его семьи.

Напомним, что первым в республике о выявлении случая заражения штаммом «Омикрон» заявил глава Чувашии Олег Николаев, высказав также предположение, что вирус «будет поражать людей от 20 до 30 лет». В случае резкого распространения инфекции в регионе могут развернуть ещё 2 тыс. коек.

Ранее врач-реаниматолог Михаил Чуйко, заразившийся штаммом коронавируса «Омикрон», рассказал, что у вируса сократился инкубационный период, кашель стал проявляться у пациентов реже, а насморк — чаще.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 47 605 случаев заражения коронавирусом, вылечились 41 297 человек (86,75%), умерли 4153 пациентов.

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