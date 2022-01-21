Анадырь, , 04:00 — REGNUM Руководители учреждений и организаций в четырёх населённых пунктах Чукотки должны допускать к работе сотрудников, вернувшихся из отпуска или командировки, только с отрицательным ПЦР-тестом. Мера принята для предотвращения завоза «омикрон"-штамма коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Фото вируса Омикрон Центр «Вектор»

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Принятое решение будет действовать до 28 февраля включительно.

Нововведение касается всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Анадыря, Певека, Билибино, посёлка Угольные Копи. Тестированию подлежат как привитые, так и непривитые от коронавируса, а также переболевшие COVID-19. Исключения составят случаи, если человек выходит на работу по истечении 14 дней с момента его прибытия на Чукотку.

Пока случаев заражения «омикроном» в округе не зафиксировано.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зарегистрировано 3 777 104 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 8741 пациент с COVID-19.