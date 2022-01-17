Якутск, , 10:01 — REGNUM В Якутии сильно ухудшилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. На особый контроль возьмут заболеваемость среди детей, а всех школьников, кроме старшеклассников, отправят на «дистанционку», сообщил 17 января в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба региона. Глава республики призвал жителей быть готовыми к ещё более значительному ухудшению обстановки и возможным вспышкам инфекции.

«Крайне быстрые темпы роста распространения болезни наблюдаются в Якутске, на который в среднем приходится теперь 75% заболевания. Опасность представляет угроза распространения омикрон-штамма», — написал Айсен Николаев.

Он поручил увеличить количество машин и врачей скорой помощи, ускорить темпы вакцинации и побудить якутян своевременно обращаться за медпомощью при появлении первых симптомов ОРВИ. Только при соблюдении антиковидных ограничений удастся справиться с новой волной, констатировал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, из 405 якутян, за сутки заразившихся коронавирусной инфекцией, более 100 человек — дети (27,2%). В связи с этим в оперативном штабе региона было принято решение отменить проведение в обычном формате занятий в организациях дополнительного образования школьников.