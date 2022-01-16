Москва, , 12:20 — REGNUM С начала 2022 г. в России продажи клубных карт и абонементов в фитнес-клубы сократились на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

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Согласно данным Национального фитнес-сообщества, проанализировавшего показатели 493 сетевых одиночных фитнес-клубов в 72 регионах РФ, сокращаются показатели и посещаемости фитнес-объектов: с начала января — на 4,7%.

При этом 70% игроков фитнес-бизнеса РФ отметили спрос на клубные карты и абонементы с небольшим сроком действия (1−3 месяца), передает ТАСС.

Ранее в РФ резко сократилось число занятых в фитнес-индустрии.