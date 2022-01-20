Грозный, , 15:31 — REGNUM В Чечне с начала 2022 года зафиксирован четырехкратный рост числа ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. Если в первые дни наступившего года в регионе подтверждались тесты на коронавирус в среднем у 40 человек, то, по данным федерального оперативного штаба на 20 января, за прошедший день было выявлено 159 заболевших COVID-19.

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При этом не увеличились показатели смертности. За последний день скончались два пациента с COVID-19, столько же днем ранее. Общее число умерших достигло 879 человек. Всего же за весь период пандемии коронавируса стали носителями опасной инфекции 32 244 жителя Чечни. Из них выздоровели 30 065 человек.

На днях региональное управление Роспотребнадзора подтвердило информацию о появлении в Чечне первых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», в связи с чем, скорее всего, и связан резкий рост заболеваемости.