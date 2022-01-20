Москва, , 16:16 — REGNUM Темпы вакцинации в Кабардино-Балкарии неудовлетворительны. Об этом 20 января заявил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Вакцинация, к сожалению, идёт тяжеловато. На сегодня это свыше 250 тысяч провакционированных. Нам необходимо ещё провакцинировать 221 тыс. для достижения целевых показателей», — заявил Коков.

«Сегодня есть динамика положительная. Рост небольшой наблюдается, посещение пунктов вакцинации. Но тем не менее, это нас не удовлетворяет. Мы ведём мощную информационную работу», — указал он.