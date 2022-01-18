Якутск, , 10:26 — REGNUM В оперативном штабе Якутии настаивают на разобщении рабочих коллективов. На «удалёнку» предлагается отправить половину работающих жителей республики, сообщила на брифинге 18 января заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Читайте также: В Якутии увеличилось количество обращений за медицинской помощью

«В целях контроля за детьми работодателям рекомендовано отправлять на удалённую работу одного из родителей», — пояснила она.

По словам вице-премьера, коронавирусная инфекция в республике распространяется быстро, поэтому важно не допускать её завоз из других стран и строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы на предприятиях региона. Перевод сотрудников на удалённую работу Ольга Балабкина назвала действенной мерой для борьбы с распространением COVID-19. В первую очередь, на «дистанционку» она предложила отправить якутян старше 60 лет, людей с медотводом от вакцинации и тех, кто имеет хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии стали чаще звонить в колл-центры поликлиник.13 января в регионе выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». 17 января в Якутии заразились коронавирусом 405 жителей, таких высоких показателей по ежедневному количеству заболевших в республике не было ни разу за всё время пандемии.