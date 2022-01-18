Кызыл, , 13:40 — REGNUM Школы в Туве готовятся к возможному переходу на удалённый режим работы в связи с ухудшением эпидситуации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, зампреду Елене Хардиковой и главе минобра Алексею Храмцову поручено проанализировать варианты.

Дистанционное обучение. Тувы Правительство Тувы

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По словам главы региона Владислава Ховалыга, в республике нарастает негативная динамика по заболеваемости COVID-19. При этом решение о переводе школьников на дистант будет принято «при чётком понимании, что система будет бесперебойно работать».

Напомним, накануне, 17 января после выявления первых случаев заражения штаммом «Омикрон» региональный оперштаб ввёл запрет на проведение массовых мероприятий. В результате были отменены празднование тувинского нового года — Шагаа, а также крещенские купания.

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения по Туве составил 20,3. Контактных лиц выявлено 721 человек. Свободный коечный фонд составляет 30,9% инфекционных коек», — добавили в правительстве.