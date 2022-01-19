Пенза, , 18:37 — REGNUM Более 400 жителей Пензенской области подали иск с требованием отменить постановление губернатора о правилах посещения ряда общественных мест по медицинским сертификатам о вакцинации. 19 января Пензенский областной суд отказал в удовлетворении иска, сообщает пресс-служба суда.

Суд

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

По мнению истцов, обязанности по оформлению ковид-сертификатов приводят к жесткой дискриминации, жители без данных документов лишены прав на труд, образование, свободу передвижения и доступ в различные учреждения.

Представители губернатора не согласились с требованиями заявителей, ссылаясь на временный период действия ограничений, которые при улучшении эпидситуации будут отменены. Подобная позиция была высказана и представителем территориального управления Роспотребнадзора.

«Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего административный иск не подлежащим удовлетворению, допросив свидетеля — врача-эпидемиолога, изучив материалы дела, суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

ИА REGNUM напоминает, в конце декабря 2021 года Пензенский областной суд вынес решение по иску местных жителей, которые требовали признать незаконной обязательную вакцинацию против COVID-19.

Читайте также: Суд в Пензе отклонил иск о признании обязательной вакцинации незаконной

Согласно постановлению губернатора, жители Пензенской области с 8 ноября могут посещать спортивные, досуговые, культурные, выставочные, рекламные и просветительские мероприятия только при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или по медотводу.

Читайте также: В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых