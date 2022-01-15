Москва, , 02:20 — REGNUM По меньшей мере 783 случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» было выявлено в России, заявила журналистам 14 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По ее словам, с 10 января количество подобных фактов в стране возросло более чем в 2,6 раза. При этом в Москве оно увеличилось на 2,3 раза. Голикова отметила, что на российскую столицу приходится 53% всех подтвержденных в РФ случаев инфицирования «Омикроном».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что для профилактики распространения штамма «Омикрон» в городе усилят работу амбулаторного звена системы здравоохранения.

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