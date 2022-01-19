Ханты-Мансийск, , 09:07 — REGNUM В Югре за сутки на 19 января обнаружено 299 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 217.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 63 случая за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 19 января подтвердили 99 039 случаев заражения коронавирусом, вылечились 93 413 человек, скончался 2110 (семеро за минувшие сутки).

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