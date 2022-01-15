Ростов-на-Дону, , 13:20 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 449 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 января. Это на 27 случаев заражения больше, чем накануне.

ПЦР-тестирование на коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи заражения подтверждены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (143), Волгодонске (23), Таганроге (22), Батайске (15), Азове, Новочеркасске и Сальском районе (по 13), Аксайском районе (12). Более 20% носителей коронавируса — люди старше 66 лет, 9,4% — дети.

С начала эпидемии в Ростовской области выявили 199 103 носителя коронавируса. Выздоровели 180 655 пациентов.

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