Краснодар, , 12:23 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 715 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 18 января. Накануне, 17 января, было подтверждено 718 случаев заражения.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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За последние сутки новые случаи на Кубани подтверждены в 36 муниципалитетах, больше всего — в Краснодаре и в Сочи. Среди новых пациентов 61 ребенок в возрасте от 11 месяцев, а самому старшему пациенту 94 года.

С начала пандемии COVID-19 на территории Краснодарского края подтверждён у 126 804, выздоровели 105 218 человек. Скончались 9 960 пациентов, в том числе за последние сутки — семь пациентов.

На утро 18 января в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 120 жителей, на ЭКМО — ещё девять ковид-пациентов. Всего в стационарах остаются 4 081 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.