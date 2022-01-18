Саранск, , 14:16 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Врач в «Красной зоне» Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1094 человек.

За прошедшие сутки скончались женщины в возрасте 25, 45, 76 и 87 лет. Течение заболевания у всех умерших осложнялось тяжелыми хроническими патологиями.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 января в Мордовии выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 473 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3160 человек.

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