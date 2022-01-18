Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге на этой неделе обсудят возможную отмену проверки сертификатов об иммунном статусе в целом ряде общественных мест. Об этом 18 января сообщили изданию «Фонтанка» члены экспертного совета по общественному питанию.

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, со 2 января 2022 года в Петербурге действует норма об обязательном контроле сертификатов в непродовольственной торговле и общепите. Ранее такие же требования были введены для посещения музеев, театров, концертных и спортивных площадок, а также фитнес-центров и бассейнов.

Отмену QR-кодов рассмотрят 20 января в рамках заседания городского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Возможность пересмотра ограничений возникла в связи с решение федеральных властей отложить на неопределенный срок рассмотрение проекта федерального закона о посещении общественных мест по иммунным сертификатам.

Однако губернатор Петербурга Александр Беглов, судя по его выступлению в радиоэфире 17 января, настроен иначе и считает, что разногласия в вопросе выполнения введённых ограничений неприемлемы. В городе уже готовятся к масштабному всплеску заболеваемости COVID-19.

«Нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. По поручению президента мы усилили подготовку медучреждений Петербурга к резкому росту нагрузок. Мобилизуем силы и средства», — отметил губернатор.

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Однако представители бизнеса все же надеются на отмену проверки QR-кодов, так как Беглов пока заявил только об усилении работы медицинских учреждений и колл-центров.

Ситуация с необходимостью проверки QR-кодов вызывает различные инциденты. В Петербурге растёт число организаций, открыто игнорирующих эту норму, в ходе рейдов чиновников и полиции выписывают штрафы нарушителям, а среди населения встречаются случаи драк с проверяющими или отказа от услуг какой-либо организации из-за изменения порядка обслуживания.

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