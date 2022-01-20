Сыктывкар, 20 января 2022, 17:32 — REGNUM В Коми запретили проведение массовых мероприятий из-за роста заболевших ковидом. Решение было принято сегодня, 20 января, на заседании оперштаба.
Под запрет попали работы концертных залов, театров, кинотеатров, массовых спортивных мероприятий. Ограничение вступит в силу завтра, 21 января.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, штамм с высокой контагиозностью был выявлен у 23 жителей Кроми.