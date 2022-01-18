Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Врачи городской больницы Святого Георгия, которая уже почти два года лечит пациентов с COVID-19, рассказали о больничной смертности от ковида среди непривитых больных. Летальные случаи среди таких пациентов регистрируются в 20 раз чаще, чем среди вакцинированных.

Заболевший ковидом пациент на ИВЛ в «красной зоне» петербургского стационара. Instagram.com/st.georges_hospital

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Как сообщили 18 января в пресс-службе стационара, за два года непрерывной работы с пациентами, заболевшими ковидом, врачами накоплен огромный опыт, изобретены и внедрены эффективные лекарственные препараты и методики лечения, но самым эффективным способом предотвратить тяжелое течение болезни и летальный исход COVID-19 остается вакцинация.

«Как и во всем мире, в наших отделениях реанимации почти все пациенты невакцинированы. В сравнении с заболевшими, прошедшими полный цикл вакцинации от COVID-19, непривитые больные переносят инфекцию в десятки раз тяжелее и чаще нуждаются в инвазивной вентиляции легких (ИВЛ). Смертность в группе невакцинированных пациентов в 20 раз больше», — рассказали в больнице Св. Георгия.

В стационаре уверены, что вакцинация от COVID-19 — это единственный возможный способ остановить пандемию, способ спасти себя и родственников от тяжёлого течения заболевания и смерти.

«Сотрудники больницы Святого Георгия уже практически полным составом прошли ревакцинацию от COVID-19, так как в период пандемии вакцинироваться необходимо один раз в шесть месяцев», — добавили в больнице.

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