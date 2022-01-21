Барнаул, , 09:10 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 21 января 2022 года, протестированы за сутки всего 7529 человека, выявлен 381 новый носитель (+25), а тестов сделано на 1465 меньше.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало на 75 больше (всего 6390). Это один из рекордных показателей последнего времени. Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 25 304 (+73 за сутки) и 90 617 (+295 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 325 (+8 за сутки). Из них 130 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не поменяли). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8563 человека, причём 24 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 126 150 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 107 956 (+281) человек.

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