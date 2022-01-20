Иркутск, , 07:55 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 20 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7415 человек, причём 18 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 163 546 (+492 за сутки). Госпитализированы 1883 (+34 за сутки).

В то же время излечились 151 796 пациентов (+249 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 598 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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