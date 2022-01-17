Сыктывкар, , 13:27 — REGNUM В медучреждениях Коми законсервируют койки для лечения ковид-пациентов в связи с прогнозируемым ухудшением эпидситуации, сообщает минздрав республики.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Ранее закрытые койки в стационарах республики проходят дезинфекцию и будут законсервированы, чтобы была возможность в кратчайшие сроки развернуть необходимые места для больных коронавирусом», — сообщили в ведомстве.

Пока новый штамм коронавируса «Омикрон» в республике не выявлен.

Напомним, на лечении с COVID-19 находятся более двух тысяч жителей Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 января, глава Коми отправил в отставку правительство республики.