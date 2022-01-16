Элиста, , 14:55 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили 20 носителей коронавируса, сообщает региональный оперштаб 16 января. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число ковид-пациентов, который потребовалась госпитализация, выросло до 166 человек. 52 койки заняты в республиканском центре специализированных видов медицинской помощи, 73 койки — в республиканской больнице имени Жемчуева. Режим самоизоляции соблюдает 301 житель Калмыкии.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 34 253 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 32 737 человек.

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