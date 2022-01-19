Омск, , 13:14 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки скончались 12 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 19 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Таким образом, за весь период пандемии в Омской области умерли уже 3376 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 315 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 308 человек.

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