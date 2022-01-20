Уфа, , 13:50 — REGNUM 281 носителя коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 20 января сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в республике выявили 126 361 случай заражения этой инфекцией. При этом в регионе справились с вирусом 117 474 человека, в том числе 277 человек победили инфекцию за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки в республике скончались восемь пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции получили 2 286 036 человек, завершили вакцинацию 2 153 357 человек.

Согласно данным на 19 января в Башкирии выявили 267 носителей коронавируса.