Абакан, , 12:32 — REGNUM В Хакасии число жертв коронавируса за две недели с начала 2020 года достигло 80. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки скончались четыре пациента.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Умерли две женщины в возрасте 72 и 89 лет, а также двое мужчин 63 и 76 лет. Таким образом, всего за время пандемии, по данным федерального оперштаба, зарегистрировано 2086 летальных случаев.

По состоянию на 15 января, в ковидных стационарах республики лечатся 317 пациентов, 12 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходит ещё 851 носитель.

«Под медицинским наблюдением находятся 1 602 (+407) человека, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.