Абакан, , 10:25 — REGNUM Власти Хакасии подтвердили информацию о том, что в республике выявлено три случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Как сообщили ИА REGNUM 17 января в республиканском правительстве, ссылаясь на информацию регионального управления Роспотребнадзора, по результатам лабораторных тестов у трёх человек официально подтверждено заражение «Омикрон"-штаммом.

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За пределы Хакасии заболевшие не выезжали. Они болеют в лёгкой форме, находятся под наблюдением врачей. Два человека лечатся дома, третий — в стационаре. Он госпитализирован, так как входит в группу риска.

По контакту с заражёнными проходят 72 человека. Все они изолированы дома.

Оперштаб рекомендует жителям региона усилить меры профилактики.

«Система здравоохранения республики к очередному всплеску заболеваемости начала готовиться заранее», — заверили в хакасском правительстве. Минздрав разработал план мероприятий по усилению амбулаторного звена, оперативному развёртыванию коечного фонда.

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