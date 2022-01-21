Кемерово, , 07:54 — REGNUM В Кемеровской области суд рассмотрел иск об отмене COVID-сертификатов в качестве пропускной системы. Заявители требовали признать недействующими распоряжения губернатора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

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«Решением Кемеровского областного суда отказано в удовлетворении коллективного административного искового заявления о признании недействующими распоряжений губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 10 ноября 2021 года № 155-рг, от 13 ноября 2021 года №157-рг о дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», — уточнили в пресс-службе суда.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на горнолыжном курорте Шерегеш ввели систему COVID-сертификатов.

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