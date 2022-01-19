Саратов, , 09:06 — REGNUM В Саратовской области за время пандемии по состоянию на 19 января подтвердили 136 973 случая заражения коронавирусом, из них 245 — за прошедшие сутки, накануне выявили 229 заболевших. Выздоровели всего 127 752 пациента, за минувший день выписали 283 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из числа заболевших за сутки пневмония диагностирована у 30 пациентов, с признаками ОРВИ — 212 человек, у троих пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находится 1051 пациент, на амбулаторном — 3110.

В Саратове за сутки выявили 68 случаев заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 78 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия COVID-19 ещё далека от завершения и возможность появления новых штаммов SARS-CoV-2 после «невероятного распространения» в мире штамма «Омикрон» очень велика.

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