Нижний Новгород, , 13:54 — REGNUM Пандемия коронавируса показала значимость психологической поддержки и сопровождения студентов нижегородских университетов. «Иногда, психологические проблемы могут закончится печально, в том числе стать причиной суицида. Эти сложности актуальны, в первую очередь, для иностранных студентов», — сказал ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин 20 января на пресс-конференции в Нижнем Новгороде.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

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По мнению главы вуза, Нижегородская область «является флагманом России по реализации модели межведомственного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра».

»Это пилотная модель, которая может в последствии реализовываться на совершенно разный контингент людей. Наш университет не может остановится только на Нижегородской области. С этими технологиями мы входим в Чувашскую республику, а в 2022 году охватим и другие регионы ПФО. Поэтому большое количество педагогов, врачей сейчас проходят образовательные программы по психологическому сопровождению детей — как здоровых, так и детей с различными заболеваниями», — сказал Карякин.

Он отметил и другие приоритетные направления работы, среди которых находится проект межвузовской службы психологической поддержки студентов.

«С ноября 2021 года на базе института клинической психологии создана межвузовская служба психологической поддержки учащихся. Мы почувствовали важность этой программы во время пандемии. К нам обратились некоторые ректора и сообщили, что студенты испытывают психологические проблемы. Иногда эта заканчивалось теми печальными событиями о которых писали в прессе, в том числе и суицидами».

Ректор считает, что подобные сложности актуальны, в первую очередь, для иностранных студентов.

«Они на протяжении длительного времени оказываются отдалены от своей родины, действительно очень сильно переживают психологическую разобщенность и нуждаются в поддержке. Поэтому была создана межвузовская служба и с ноября 2021 года более 200 человек обратились за помощью», — пояснил он.

Руководитель Приволжского исследовательского медицинского университета рассказал, что работа службы оплачивается государством, для студентов она бесплатна.

«Клинические психологи занимаются психологической помощью нашим студентам. Запись анонимна, ведется по закрытым каналам, менеджер связывается с теми, кто оставил заявку и назначает консультацию. После которой студенты направляются либо на индивидуальную, либо на групповую работу с психологами», — резюмировал он.