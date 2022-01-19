Саратов, , 11:56 — REGNUM В Саратовской области за последние сутки в результате заболевания коронавирусной инфекцией скончались шесть человек. Накануне умерли 10 ковид-пациентов. Таким образом, за время пандемии по состоянию на 19 января скончались 5248 носителей вируса, сообщает региональный минздрав.

Кладбище OpenClipart-Vectors

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

За прошедшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались трое мужчин и три женщины в возрасте от 59 до 88 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего зарегистрировали 136 973 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 127 752 человека.

Читайте также: В Саратовской области выявили 245 новых случаев заражения коронавирусом

Читайте также: В России растёт суточная смертность от COVID-19