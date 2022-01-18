Москва, , 13:06 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на фоне распространения штамма «Омикрон» призвал запретить купание в прорубях в Крещение, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Владимир Жириновский

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«Крещенские купания. Ну запретите вы в этом году! Какие купания, когда вы сами нам говорите, что через неделю будет пик заражаемости в России от «Омикрона», — заявил Жириновский.

Уже церковь выступила против, указал парламентарий.

По его мнению, «это вообще вредная вещь — переохлаждение организма».

«Спазмы сосудов, головы и всех других», — добавил Жириновский.