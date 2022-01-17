Казань, , 11:10 — REGNUM В Казани по итогам прошедшего года турпоток приблизился к показателям 2018 года (3,2 млн туристов). Всего столицу Татарии в 2021 году посетили 3 млн гостей, в предыдущем году в Казань из-за пандемии приезжали 1,7 млн туристов, сообщает городская администрация.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

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Загрузка казанских отелей в течение 2021 года составила 60%, от 83 до 86% — пришлось на летние месяцы. Гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Чебоксар, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода составили большую часть туристов.

Центром притяжения остался казанский Кремль, который посетили более 3 млн гостей, пешеходная улица Баумана, Старо-Татарская слобода, Кремлевская набережная, аквапарк «Казанская Ривьера» и городские музеи. Также в число самых посещаемых мест вошли возведенный собор Казанской иконы Божией матери, экстрим-парк «Урам», мультимедийный центр «Союзмультпарк».

Всего в сфере гостеприимства в Казани занято 11,1 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, услугами международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года воспользовались 105 210 пассажиров, выполнено 470 рейсов.

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