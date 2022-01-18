Ростов-на-Дону, , 12:58 — REGNUM Ещё 554 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 18 января. Это на 15 случаев заражения больше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Новые случаи заражения подтверждены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (161), Таганроге (24), Волгодонске (23), Батайске (18), Шахтах и Сальском районе (17), Азовском районе (16), Новочеркасске (15), Аксайском и Зерноградском районах (по 14), Азове и Гуково (по 12). Около 21% заразившихся — люди старше 66 лет, более 12% — дети.

Всего в Ростовской области выявили 200 690 носителей коронавируса. Выздоровели 181 374 ковид-пациента.

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