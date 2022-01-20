Омск, , 15:22 — REGNUM В Омской области заболеваемость COVID-19 растёт в геометрической прогрессии. Об этом заявил по итогам заседания регионального оперштаба губернатор Александр Бурков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Омске Татьяна Иващенко ©

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Система здравоохранения региона, по его словам, готова к ухудшению эпидситуации. Занятость коечного фонда для ковид-пациентов к настоящему времени не достигает и 60%.

Тем не менее, оперштаб принял ряд новых ограничений. Так, с 24 января по 1 марта все организации дополнительного образования и секции перейдут на дистанционный режим работы. Решение касается и детских спортивных соревнований. Это необходимо для снижения контактов между разными группами.

Работодателям рекомендовано перевести на удалённый режим не менее 30% сотрудников. Руководителей вузов и ссузов области призвали контролировать ситуацию с заболеваемостью и, в случае необходимости, отправлять студентов на дистант.